В Роспотребнадзоре сообщили, что коронавирусом в тяжелой форме болеют менее 1% детей

Специалист сообщил, что коронавирусом в тяжелой форме болеют менее 1% детей Фото: Иван МАКЕЕВ

Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова сообщила, что чаще всего дети болеют коронавирусной инфекцией в легкой форме.

- Тяжелое течение наблюдается менее чем у одного процента детей. Из всех пациентов детского возраста, заболевших COVID-19, госпитализируются всего три процента, — приводит слова специалиста РИА Новости.

Она уточнила, что часть из них находятся в состоянии средней тяжести или имеют хронические заболевания.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от шести месяцев до шести лет проведут интерназальным препаратом, который в настоящее время проходит клинические испытания.

До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко 2 февраля на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил, что вакцинация подростков от коронавирусной инфекции идет во всех регионах России. По его словам, от ковида уже привиты без малого 17 тысяч подростков.