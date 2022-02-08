Володин предложил ужесточить наказание за первое преступление для педофилов

Вячеслав Володин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин выступил за ужесточение наказания за первое преступление для педофилов.

Он напомнил о вступлении в силу закона о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов или тех, кто совершил преступление против двух и более несовершеннолетних.

По мнению Володина, необходимо ужесточать наказание и для тех, кто впервые совершил подобное преступление. Он привел в пример случай, когда мужчина, неоднократно насиловавший 13-летнюю девочку, получил всего 3,5 года тюрьмы.

- Разве это справедливо? В то время как по части 3 статьи 134 УК РФ предполагается лишение свободы на срок до десяти лет. Это не первый случай, когда выносится мягкое наказание педофилам, — написал он в Telegram.

Ранее Вячеслав Володин призвал разобраться с мошенническими схемами при продаже автомобилей. В частности, спикер обратил внимание на ситуации, когда выставленная на продажу машина находится под обременением. Если такой автомобиль будет продан, а бывший владелец перестанет выплачивать долг, у нового владельца машину могут забрать.Володин напомнил, что у россиян, желающих приобрести недвижимость, появилась возможность при помощи выписки из ЕГРН проверить, не является ли жилье аварийным.