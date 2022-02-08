В Британии заявили, что переговоры Путина и Макрона поспособствовали деэскалации вокруг Украины

Владимир Путин и Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Переговоры президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона поспособствовали деэскалации вокруг Украины. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники во Франции.

- Согласно чиновникам во Франции, было достигнуто соглашение не предпринимать новых военных инициатив и вести широкий диалог по размещению российских войск. Два чиновника сообщили, что соглашение также может включать в себя вывод российских сил из Белоруссии в этом месяце после завершения масштабных совместных учений, в которых принимает участие контингент в примерно 30 тысяч человек, — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что это поспособствует дальнейшим переговорам по коллективной безопасности. При этом подчеркивается, что главы государств не упомянули об вышеупомянутых обещаниях в ходе пресс-конференции.

Ранее Владимир Путин после встречи с Эммануэлем Макроном назвал прошедшие в Кремле переговоры содержательными и полезными, отметив, что они проходили «в деловом ключе». Беседа лидеров двух стран в понедельник, 7 февраля, продолжалась около пяти часов, а началась встреча на час позднее, чем планировалось. Владимир Путин принял гостя из Франции за уже традиционным пятиметровым круглым столом, а сама беседа проходила без обычных в таких случаях переводчиков. Президенты обсуждали вопросы безопасности в Европе.