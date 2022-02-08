Китай призвал НАТО отказаться от мышления холодной войны

Пекин призвал НАТО отказаться от мышления холодной войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представительство Китая в Евросоюзе призвало Североатлантический альянс отказаться от мышления холодной войны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Пекин заявил, что расширение НАТО на восток не способствует коллективной безопасности, а лишь провоцирует создание политических блоков и противостояние в военной сфере.

- Мы призываем НАТО отказаться от мышления и идеологии холодной войны, проявлять уважение к суверенитету, безопасности и интересам других стран, к различиям их цивилизаций, истории и культур, — гласит текст заявления.

В ведомстве подчеркнули, что альянс должен предпринимать больше усилий по укреплению доверию между странами.

Ранее китайская государственная газеты «Хуаньцю шибао» заявила, что США навязывают всем странам идею по поводу неизбежности войны на Украине для легитимизации расширения НАТО, а также, чтобы не дать Европе отдалиться от Вашингтона. Авторы статьи напомнили, что американский лидер Джо Байден недавно одобрил решение об отправке 3 тыс. военных в Восточную Европу. Первые подразделение из Соединенных Штатов уже прибыли на территорию Германии и Польши.