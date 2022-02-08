В Британии назвали Китай истинной целью атак США на Россию

В Британии считают, что Китай является главной целью атак США на Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель британской газеты The Guardian Саймон Тисдолл выразил мнение, что истинной целью атак Соединенных Штатов Америки на Россию является Китай.

Вашингтон опасается, что именно Пекин может изменить миропорядок не в пользу США и поэтому нагнетает обстановку вокруг Украины, уверен специалист. Он отметил, что американские власти боятся союза России и Китая.

- Эта ось (Москва — Пекин) станет определяющей для грядущей эпохи, — пишет обозреватель.

Нагнетая обстановку, американский лидер Джо Байден демонстрирует страх перед Китаем, уверен Тисдолл.

Ранее постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь указал на военные преступления и геноцид коренного населения в Соединенных Штатах Америки. Так он отреагировал на слова американского постпреда Линды Томас-Гринфилд, заявившей о геноциде уйгурского меньшинства в Китае, а также коснувшейся проблемы Тайваня. Чжан Цзюнь назвал обвинения беспочвенными и добавил, что «неоднократная ложь США о «геноциде» в Синьцзяне уже опровергнута фактами». По его словам, в этом регионе люди разных национальностей живут «мирной, гармоничной и счастливой жизнью». Касаясь темы Тайваня, Цзюнь призвал США не вмешиваться во внутренние дела Китая.