Назван срок проявления симптомов «омикрона» у детей

Врач назвала срок проявления симптомов «омикрона» у детей Фото: Иван МАКЕЕВ

Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова сообщила, что симптомы «омикрона» у детей проявляются на 2-3 день после заражения.

- После инфицирования «омикроном» симптомы отмечаются, как правило, на второй—третий день, но могут появиться позднее, в период до седьмого дня, — приводит слова специалиста РИА Новости.

Среди несовершеннолетних чаще всего болеют школьники всех возрастов. Руженцова объяснила это большим количеством контактов в образовательных учреждениях и вне их. Так же она уточнила, что риск заражения не зависит от пола.

В ноябре 2021 года Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину против коронавирусной инфекции для подростков «Спутник М». Как отметили в Минздраве, вакцина для подростков в ходе исследований показала высокую безопасность и эффективность. Она состоит из двух компонентов, которые вводятся поочередно с интервалом 21 день. В ведомстве сообщили, что препарат создан на той же платформе, что и вакцина «Спутник V». Вице-премьер Татьяна Голикова поясняла, что прививки от коронавируса делаются детям с согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет.