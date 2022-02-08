СВР сообщила, что Вашингтон планирует провокации против военных России в Сирии

Российская разведка сообщила, что Вашингтон планирует провокации против военных России в Сирии Фото: Александр КОЦ

Российская Служба внешней разведки сообщила, что американские спецслужбы планируют спровоцировать протестные акции в Сирии.

Уточняется, что Вашингтон планирует запустить медийную кампанию и воспользоваться сложным социально-экономическим положением в сирийском обществе. В частности, планируется организация массовых протестов, а также провоцирование местных правоохранителей на применение силы против протестующих.

По заявлению российской разведки, американские спецслужбы планируют ориентировать экстремистов на акции против российских и иранских военных.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобороны и Министерству иностранных дел провести переговоры и подписать с Белоруссией соглашение о сотрудничестве в оказании гуманитарной помощи Сирии. Кроме того, проект соглашения Москвы с Минском об оказании помощи Дамаску предусматривает отправку в Сирию белорусского воинского контингента. «Белорусская сторона направляет свой воинский контингент численностью до 200 человек», - отмечено в документе.