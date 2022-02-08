В ЛНР сообщили, что Украина планирует «постановочный теракт» на востоке страны

Украина планирует «постановочный теракт» на востоке страны, сообщили в ЛНР Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что Вооруженные силы Украины готовят «постановочный теракт» на востоке страны.

- Агентурной разведкой Народной милиции ЛНР получены данные о подготовке украинскими специальными службами постановочного резонансного террористического акта с многочисленными жертвами среди гражданского населения на одном из промышленных или социальных объектов в Харьковской, Луганской или Донецкой областях, имеющих опасное производство, — сказал он в ходе брифинга.

По мнению Филипоненко, так Киев планирует оправдать свое наступление на Донбасс. Он уточнил, что время и место проведения провокации пока не определено.

Ранее представитель Управления Народной милиции (УНМ) ДНР полковник Эдуард Басурин сообщил, что в Донбасс на линию соприкосновения прибыли наемные солдаты из Польши. По мнению Басурина, наемники перед началом военной операции Киева попытаются ударить по объектам гражданской инфраструктуры, спровоцировав тем самым ДНР на ответные действия, чтобы использовать их как предлог для начала наступления. Также полковник сообщил, что на Донецком направлении наблюдается прибытие украинских националистов из «Правого сектора»*.

*Запрещенная в России экстремистская организация