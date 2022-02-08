В ЛНР сообщили о прибытии 100 британских спецназовцев на Украину

В Народной милиции ЛНР сообщили о прибытии 100 британских спецназовцев на Украину Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко сообщил, что на Украину прибыли 100 спецназовцев Великобритании.

- Нами получены данные о прибытии на Украину более 100 бойцов сил специальных операций Великобритании, — сказал он в ходе брифинга.

Филипоненко опроверг слова британских официальных лиц, что эти 100 военных являются инструкторами и будут готовить украинскую армию. По его словам, спецназовцы прибыли для проведения разведывательно-диверсионных действий.

Ранее представитель Управления Народной милиции (УНМ) ДНР полковник Эдуард Басурин сообщил, что в Донбасс на линию соприкосновения прибыли наемные солдаты из Польши. По мнению Басурина, наемники перед началом военной операции Киева попытаются ударить по объектам гражданской инфраструктуры, спровоцировав тем самым ДНР на ответные действия, чтобы использовать их как предлог для начала наступления. Также полковник сообщил, что на Донецком направлении наблюдается прибытие украинских националистов из «Правого сектора»*.

*Запрещенная в России экстремистская организация