Ирина Яровая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая выступила за ужесточение наказания за езду без прав. Об этом она заявила в ходе заседания рабочей группы по подготовке поправок в КоАП о наказаниях за опасное вождение.

Согласно предложению парламентария, если россиянин уже дважды был оштрафован за езду без прав, то в третий раз должна последовать уголовная ответственность.

Также Яровая предложила увеличить штрафы за езду без прав до 50-100 тысяч рублей. Сейчас ответственность за такое правонарушение составляет 30 тысяч рублей, плюс административный арест до 15 суток и обязательные работы от 100 до 200 часов.

Летом 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении с двух до трех лет максимального срока лишения свободы за систематическое вождение в нетрезвом виде. Кроме того, согласно новым правилам будет изменен установленный размер штраф, который будет увеличен с 200 тысяч - 300 тысяч рублей до 300 тысяч - 500 тысяч рублей, или же в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет взамен от одного года до двух лет, а также исключено наказание в виде обязательных работ.