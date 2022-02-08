Названа эффективность вакцины «КовиВак» против «омикрона»

Эффективность вакцины «КовиВак» против «омикрона» составила 62% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Директор центра имени Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов сообщил, что эффективность российской вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак» против штамма «омикрон» составляет 62%.

- Наши исследования показали, что, действительно, эффективность снижается, это порядка на сегодняшний день 62% по нашим данным, но это, еще раз говорю, предварительные данные, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, за минувшие сутки в России зарегистрировали снижение числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в сравнении с предыдущим днем. За 24 часа COVID-19 подтвердили у 165 643 человек. Как передают в Оперштабе, наибольшее число заразившихся снова выявили в Москве, где ежесуточный прирост составил 12 902. Второе место по количеству заболевших занимает Санкт-Петербург с показателем 11 014. Тройку замыкает Московская область, где зафиксировали 8 486 инфицированных за сутки. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 698 летальных исходов, а полностью выздоровели 81 188 человек.