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Политика8 февраля 2022 10:15

Песков опроверг сообщение FT о "сделке" Путина и Макрона

Франции не принадлежит лидерство в НАТО, отметил пресс-секретарь российского лидера
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг публикацию газеты Financial Times о "сделке" президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Ранее британское издание со ссылкой на на источники во Франции сообщило, что главы государств якобы договорились о выводе российских войск с территории Белоруссии после проведения учений. Отмечалось, что это поспособствует дальнейшим переговорам по коллективной безопасности. При этом подчеркивалось, что главы государств не упомянули об вышеупомянутых обещаниях в ходе пресс-конференции.

- Москва и Париж не могли заключить никаких сделок, это просто невозможно. Потому что Франция является и членом ЕС, и членом НАТО, где Франции не принадлежит лидерство, лидерство принадлежит другой стране, — прокомментировал данную информацию пресс-секретарь российского лидера.