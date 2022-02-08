В Кремле не видят необходимости посылать Белоруссии сигнал о признании Крыма российским

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не видят необходимости посылать власти Белоруссии сигнал о признании Крыма российским.

По его словам, Минск самостоятельно сделает это, когда посчитает целесообразным. Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко осведомлен о реальном статусе Крыма, Абхазии и Южной Осетии.

- В дополнительных сигналах, по всей видимости, нет никакой необходимости, — сказал официальный представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие, при котором признает Крым российским регионом, а также признает независимости Абхазии и Южной Осетии. По его словам, об этом должен попросить российский лидер Владимир Путин. При этом Лукашенко задался вопросом, существует ли вообще «жизненная необходимость» в признании регионов российскими, прокомментировав также свои слова о готовности признать Крым российским после того, как это сделает «последний российский олигарх».