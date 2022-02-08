Генпрокуратура направила в суд дело экс-министра Абызова

Михаил Абызов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Генеральная прокуратура направила в Гагаринский суд Москвы дело бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова и фигурантов.

- В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра РФ Михаила Абызова и его соучастников Николая Степанова, Максима Русакова, Сергея Ильичева, Александра Пелипасова, Галины Фрайденберг, Инны Пикаловой, Екатерины Заяц, Олега Серебренникова, Руслана Власова, Оксаны Роженковой и Яны Балан, — сообщила пресс-служба ведомства.

Дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, Следственный комитет России возбудил в отношении Михаила Абызова в 2019 году. Все это время мужчина находится под стражей. По версии следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов организовал преступное сообщество. Он похитил 4 млрд рублей, принадлежащие ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» (Новосибирская область). Все эти средства были выведены за пределы нашей страны. Своей деятельностью Абызов «поставил под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны» отмечало ведомство.