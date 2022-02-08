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Общество8 февраля 2022 13:28

Психолог предположил, что девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова не закончит университет

Семенычев отметил, что в подростковом возрасте Алиса Теплякова может взбунтоваться против отца
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Психолог предположил, что девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова не закончит университет

Психолог предположил, что девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова не закончит университет

Фото: Первый канал

Основатель проекта «Альтернативное образование в России», психолог, специалист по домашнему образованию Алексей Семенычев предположил, что в подростковом возрасте (13-14 лет) девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова взбунтуется против отца.

"У нее есть хорошая память, выше нормы, а эмоции - возрастные, в норме. Однажды эмоции догонят память, и тут сработает механизм, который спровоцирует бунт", - пояснил специалист в беседе с изданием Lenta.ru/

Семенычев также отметил, что что девочка вряд ли закончит университет.

Ранее сообщалось, что первую в своей жизни сессию 9-летняя студентка МГУ Алиса Теплякова сдает на двойки и тройки. А у отца девочки-вундеркинда стали сдавать нервы.

Экзамены Алиса сдавала не со всеми, а по индивидуальному плану. Об этом мы узнали на факультете. Русский язык на три, психологию на два. Первую отметку Евгений воспринял болезненно и выплеснул возмущение в письменных жалобах.