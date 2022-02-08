Зеленский заверил Макрона, что готов выполнять минские соглашения

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал журналистам, что украинский коллега Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять минские соглашения.

Кроме того, президент Украины рассчитывает, что в ближайшее время пройдет еще один саммит в "нормандском формате".

"Мирный процесс был одним из ключевых вопросов наших переговоров, - подчеркнул Зеленский. - Мы ожидаем, что в ближайшее время, согласно договоренностям, достигнутым в ходе парижского саммита еще в декабре 2019 года, мы сможем провести следующие переговоры лидеров "нормандской четверки".

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин использовал фразу "нравится, не нравится – терпи, моя красавица", чтобы указать Украине на необходимость исполнять минские договоренности, под которыми первое лицо страны поставило свою подпись.

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что саммиты глав нормандского формата должны быть подготовленными, а не стихийными и малорезультативными.