QR-код по результатам теста на антитела начнут выдавать с 21 февраля 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

QR-код по результатам теста на антитела к коронавирусной инфекции можно будет получить с 21 февраля. Это следует из приказа Министерства здравоохранения России, которое опубликовано во вторник, 8 февраля.

«В приложении № 4 к приказу: а) в пункте 1: абзац первый дополнить словами: «, и сведений о положительных результатах исследований на наличие антител к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19), содержащихся на Едином портале», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняет, что теперь ковид-сертификат будет содержать данные о том, что гражданин либо имеет прививку от коронавирусной инфекции, либо переболел COVID-19, либо получил положительный тест на антитела. В документе также будет отмечено, когда именно проводилось соответствующие исследование, а также каким способом.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что сертификаты о перенесенной коронавирусной инфекции будут выдавать по уровню антител, отметив, что никто не будет мерить данные антитела с точки зрения их количества