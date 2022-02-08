Эксперты назвали самые подорожавшие за год продукты в России

Исследование: в России за 2021 год больше всего подорожали пельмени, гречка и сосиски Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Аналитики компании "Эвотор" провели исследование и выяснили, что в России за 2021 год в среднем цены на продукты увеличились на 10 процентов.

Так, больше всего подорожали пельмени (+21%) , гречка (+24%), сосиски (+22%), пряники и вафли (+18%), пюре и лапша быстрого приготовления (17%), рассказывает Lenta.ru.

Кроме того, по сравнению с январем 2021 года увеличились в цене на 14 процентов сигареты, а алкоголь - на 4 процента.

Эксперт Андрей Верников рассказывал, что будет с ценами на продукты в 2022 году.

"В случае резкого ослабления курса нацвалюты по отношению к доллару, неизбежно вырастет в цене импорт, а, стало быть, все импортные овощи и фрукты", - цитирует специалиста "Свободная пресса"

Ранее сообщалось, что в 2022 году аграрии ждут рекордного за последние годы урожая овощей "борщевого набора". Согласно прогнозам, посевные под картофель вырастут почти на 7%, до 298,7 тыс. га. Площади под остальные овощи "борщевого набора" (свекла, морковь, лук, капуста), а также помидоры, огурцы, кабачки, тыкву и прочее, как ожидают в Минсельхозе, увеличатся почти на 8%, до 196,6 тыс. га., рассказывают "Известия".

По данным Росстата, рост потребительских цен за 2021 год стал самым серьезным с 2015 года. Тогда набежало 12,9%, сейчас около 8,4%. Серьезнее всего подорожало продовольствие — на 10,6% (декабрь 21 к декабрю 20-го). Подробнее читайте на KP.ru