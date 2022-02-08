Наталья Поклонская: Мои обязанности в Россотрудничестве - это моя стихия Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наталья Поклонская, назначенная накануне замглавой Россотрудничества, рассказала kp.ru, что новая должность является ее стихией.

«Мне поручили эту должность, я с радостью ее приняла. Мои обязанности для меня очень родные, привычные: защита прав людей, соотечественников. Я все время этим занималась, это моя стихия. Для меня это не новое направление», - заявила она в эфире Радио «Комсомольская правда».

Поклонская рассказала, что должна инициировать проверки, а также уже предлагает некоторые свои инициативы в Россотрудничестве.

«Наше представительство за рубежом, например, страны СНГ, - туда я буду ездить лично, что принимать граждан. Я хочу встречаться с ними лично, чтобы видеть их проблемы, принимать от них конкретные обращения. Потом рассматривать их в соответствии с законом. Я придумала график личного приема граждан за границе», - сообщила она.

Напомним, ранее Полонская, комментируя свое назначение замглавой Россотрудничества, заявила, что рада новой должности, отметив, что в новой должности она намерена применять свой «российско-украинский опыт», а также «очень стараться оправдать доверие».

Как писал сайт kp.ru, 2 февраля, на портале правовых актов был размещен указ президента России Владимира Путина о назначении Поклонской замглавой Россотрудничества, где она будет отвечать за продвижение России за рубежом.