Замгоссекретаря США приветствовала обсуждение с Россией прозрачности военных учений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон приветствует обсуждение с Москвой мер по повышению прозрачности военных учений и видит возможности для снижения связанных с этим рисков. Такое заявление во вторник, 8 февраля, сделала первая замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Как отметила первая замгоссекретаря США, уже есть некоторые возможные пути продвижения вперед в рамках модернизации Венского документа ОБСЕ. «Мы приветствуем обсуждение вариантов повышения прозрачности военных учений и видим возможности для снижения рисков, связанных с военными учениями», - заявила она на открытии Возобновленного диалога ОБСЕ по европейской безопасности.

Замгоссекретаря США также назвала ОБСЕ наиболее оптимальной площадкой для обсуждения вопросов европейской безопасности.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты и Европейский союз нацелены на продолжение «содержательного диалога» с Москвой по вопросам безопасности.