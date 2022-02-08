Правительство поддержало концепцию Минфина по регулированию оборота криптовалюты Фото: Евгения ГУСЕВА

Правительство России утвердило дорожную карту по регулированию оборота криптовалюты, разработанную Минфином, который сделал акцент на защиту прав рядовых инвесторов. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщила пресс-служба кабмина.

«Оборот таких финансовых активов будет регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов», - говорится в заявлении пресс-службы.

Как отметили в правительстве, целью регулирования станет интеграция механизма оборота криптовалют в финансовую систему, а также «обеспечение контроля за денежными потоками в контуре кредитных организаций».

Отмечается, что требование по лицензированию криптовалютных площадок обеспечит защиту прав граждан. Также уточняется, что для участников рынка предполагается введение обязанности «по информированию граждан о повышенных рисках, связанных с цифровыми валютами».

Напомним, ранее в Центробанке РФ указали на тенденцию к ужесточению регулирования криптовалют в мире, предложив ввести запрет на обращение криптовалют, отметив, что это не помешают выводу средств россиян. Кроме того, регулятор сообщил о необходимости декларировать полученные средства, уточнив, что у банка возникнет вопрос о легальном происхождении таких денег.