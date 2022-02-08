Названы первые симптомы "стелс-омикрон"

Названы симптомы "стелс-омикрон" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Головокружение, усталость, а также боль в мышцах и суставах могут стать одними из первых признаков штамма коронавируса «стелс-омикрон». К такому выводу пришли в Национальной службе здравоохранения Англии (NHS).

Как пишет британская Mirror, по словам врача Анжелики Кутз из ЮАР, усталость и мышечные боли часто бывают симптомами этого типа SARS-CoV-2. Головокружение также входит в число распространенных признаков мутации BA.2.

Отмечается, что больные штаммом «омикрон» также ощущают онемение рук и ног, которое ранее у них не наблюдалось. Как отмечается, обнаружение таких симптомов поможет человеку самостоятельно диагностировать у себя коронавирус.

Кроме того, сообщается, что боли в мышцах могут варьироваться от умеренных до сильных, в особенности, когда они возникают вместе с усталостью. Как заявляют специалисты, как правило, такие боли длятся два три-дня, однако могут увеличиваться с возрастом пациента. Мышечные и суставные боли могут проявиться через 2–14 дней после контакта с коронавирусом.

Напомним, ранее были названы главные симптомы нового «стелс-омикрона», как отмечалось они схожи с симптомами оригинального штамма, среди которых непрерывный кашель, высокая температура, а в некоторых случаях может проявляться потеря вкуса или обоняния.