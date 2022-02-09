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Общество9 февраля 2022 2:59

Число невыездных россиян в 2021 году выросло на треть

В списках должников, которым временно запрещен выезд из страны, числится свыше 12,3 миллиона человек
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Число ограничений в выезде за рубеж из-за долгов в 2021 году выросло в России на треть. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Число ограничений в выезде за рубеж из-за долгов в 2021 году выросло в России на треть. Фото: Александр Щербак/ТАСС

В минувшем 2021 году число невыездных россиян выросло на целую треть. Если в предыдущем году в списках должников, которым временно запрещен выезд из страны, значились более девяти миллионов человек, то сейчас там числится свыше 12 миллионов граждан России.

Такие цифры приводятся в статистических данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Всего в прошлом году количество исполнительных производств, в рамках которых были вынесены постановления о временном ограничении на выезд должников из России, превысило 12,3 миллиона человек, передает ТАСС.

Причем чаще всего причиной для того, чтобы попасть в перечень лиц, которым временно запрещен выезд из страны, становятся долги по кредитам, алиментам и платежам за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ).

Как писал сайт kp.ru, в августе прошлого года правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, согласно которому предлагается забирать загранпаспорта у должников.