Посольство России поприветствовало желание США обсуждать принцип неделимой безопасности

Российское посольство поприветствовало желание США обсуждать принцип неделимой безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское посольство в Вашингтоне поприветствовало желание Соединенных Штатов Америки обсуждать принцип неделимой безопасности.

- Приветствуем тот факт, что американские коллеги наконец «дозрели» до обсуждения принципа неделимой безопасности, центрального в деле поддержания мира и стабильности в европейском регионе. Однако США по-прежнему однобоко интерпретируют данную концепцию, — говорится в сообщении дипломатического ведомства в Facebook.

Там же отметили, что американские власти выступают за право стран выбирать военные союзы, однако игнорируют обязательство не обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других стран.

Напомним накануне глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел РФ Владимир Ермаков заявил, что вопрос о предоставлении правовых гарантий безопасности Москве стал неотложным. По его словам, на сегодняшний день накоплена «критическая» масса проблем. Незадолго до этого российское посольство в Вашингтоне призвало США отказаться от антироссийской пропаганды и сосредоточиться на работе по европейской безопасности.