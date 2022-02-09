Канал RT DE обратился в суд Берлина с требованием отменить запрет на вещание в Германии Фото: REUTERS

Компания T DE Productions обратилась в берлинский Административный суд Берлина с требованием отменить запрет на вещание канала RT DE в Германии.

- RT DE Productions GmbH обратилась в Административный суд Берлина с требованием отменить неправомерное решение немецкого регулятора MABB, который запретил вещание канала RT DE в Германии, — говорится в Telegram-канале RT.

Напомним, в начале февраля 2022 года немецкая комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии из-за отсутствия нужной лицензии. Комиссия уточнила, что канал не пытался получить требуемую лицензию. Подчеркивается, что руководство канала не может сослать на другое разрешение в соответствии с законодательством Европы.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Россия Мария Захарова ранее заявляла об отсутствии у Германии юридических оснований для запрета вещания телеканала RT через спутник. Во внешнеполитическом ведомства назвали действия немецких властей прямым препятствованием работе журналистов.