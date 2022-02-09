Forbes: Россия подала сигнал НАТО возможным размещением под Калининградом ракет "Кинжал"

Российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31, оснащенный гиперзвуковым комплексом "Кинжал". Фото: twitter.com/russian_defence

Появление в интернете снимка истребителя МиГ-31К в Калининградской области, с вооружением, похожим на авиационную гиперзвуковую противокорабельную ракету "Кинжал" не случайно, сообщает Forbes.

По оценке автора публикации, Россия умышленно направила новейшее вооружение под Калининград, чтобы дать недвусмысленное предупреждение НАТО.

Издание отмечает, что из Прибалтики "Кинжал" может достичь практически любой из европейских столиц за 7-10 минут, а его мощность в случае оснащения ядерным зарядом в десятки раз больше мощности атомных бомб, сброшенных Соединенными Штатами на японские города Хиросима и Нагасаки.

Напомним, "Кинжал" - новейшая высокоточная гиперзвуковая ракета авиабазирования, не имеющая аналогов в мире. Устанавливается на боевые самолеты (такие как МиГ-31). С 1 декабря 2017 года это оружие - на опытно-боевой эксплуатации в Южном военном округе. Скорость полета - 10 Махов (10 скоростей звука). Дальность действия - более 2 тысяч километров. "Кинжал" преодолевает любую существующую и перспективную противоракетную оборону.