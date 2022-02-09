Посольство РФ сообщило, что смерть пяти россиян в Бангладеш была ненасильственной

Российское посольство сообщило, что смерть пяти граждан РФ в Бангладеш была ненасильственной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Смерть пяти россиян, работавших на строке атомной электростанции «Руппур» в Бангладеш, была ненасильственной. Об этом сообщило российское посольство в Дакке.

Сейчас проводятся процедуры для окончательного установления причин смерти мужчин.

- По имеющимся данным, смерть россиян не носила насильственный характер и не была связана с производственными травмами, — цитирует сообщение посольства ТАСС.

Уточняется также, что работодатель россиян контактирует местной полиция и родственниками погибших. Дипведомство оформляет необходимые документы для отправки тел погибших на родину. Посольство выразило соболезнование родным и близким погибших.

Напомним, первый гражданин России, 48-летний Алексей Барченко, погиб 28 января в медицинском центре около города Ишварди, где проходил лечение. После чего, 2 февраля, во сне скончался 40-летний Алексей Шакиров, а через три дня, 5 февраля, после внезапной болезни умер 48-летний Павел Щукин, который работал инженером-механиком в фирме-субподрядчике. Отмечается, что он лечился в том же медучреждении, что и первый погибший. Также 5 февраля ушел из жизни 59-летний Василий Толмасов, тело которого обнаружили у дверей квартиры в комплексе, где живут все россияне, которые заняты в строительстве АЭС. Буквально через день в том же ЖК нашли мертвым 45-летнего Александра Воротникова.