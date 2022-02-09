Около 40 спутников Starlink Илона Маска сошли с орбиты из-за магнитной бури

Микроспутники Starlink призваны распространить интернет даже в самых удаленных точках планеты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Около 40 из 49 микроспутников Starlink компании SpaceX, которые были запущены 3 февраля 2022 года, сошли с орбиты из-за сильной магнитной бури. Об этом сообщается на сайте SpaceX.

Согласно представленным данным, они либо уже вошли либо войдут в ближайшее время в атмосферу земли.

Угрозы падения на землю обломков нет, так как их конструкция предусматривает полое разрушение при входе в атмосферу, заверили в SpaceX.

Также в компании исключают угрозу столкновения с другими спутниками и вероятность образования космического мусора.

Напомним, программа глобального широкополосного интернета Starlink предусматривает почти 4 500 спутников, которые будут двигаться на высоте 1100-1300 километров. Еще 7 500 аппаратов выведут на орбиту высотой не более 346 километров. Такое количество космических объектов позволит выходить во всемирную паутину из самых удаленных точек планеты.