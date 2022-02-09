В Омске 15-летний подросток совершил серию грабежей маленьких девочек

Полиция задержала малолетнего грабителя Фото: Михаил ФРОЛОВ

8 февраля в полицию с заявлением об ограблении своей 8-летней дочери обратилась 33-летняя жительница Омска. Женщина пояснила, что незнакомый подросток вырвал мобильный телефон из рук ее дочери в то время, когда школьница гуляла на улице с подругой. Стоимость телефона заявительница оценила в 10 тысяч рублей.

Грабеж был совершен среди бела дня в районе Космического проспекта. По словам потерпевшей, наглое ограбление совершил подросток. Он просто выхватил дорогостоящий аппарат и скрылся с места преступления.

В ходе оперативных действий сотрудники полиции вышли на 15-летнего подростка, который давно состоит на учете в подразделении полиции по делам несовершеннолетних. Раньше парень уже попадал в зону внимания правоохранителей по аналогичным грабежам. Предпоследнее нападение он также совершил на малолетнюю девочку, и также вырвал из рук ребенка смартфон, пишет gorod55.ru.

В данный момент полиция возбудила уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»). Проблемному подростку светит реальный тюремный срок. Иные подробности не сообщаются.