Россия продолжает анализировать ответ США на предложения по гарантиям безопасности

Сергей Рябков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что РФ продолжает анализировать ответ Соединенных Штатов Америки по гарантиям безопасности.

Он отметил, что Россия ведет контакты по разным линиям по данному вопросу. Рябков уточнил, Москва серьезно восприняла ряд встречных предложений Вашингтона по гарантиям безопасности.

Также заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства рассказал, от чего зависит решение вопроса безопасности. Рябков отметил, что решение зависит от готовности США обсуждать нерасширение НАТО на восток.

Напомним, накануне глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел РФ Владимир Ермаков заявил, что вопрос о предоставлении правовых гарантий безопасности Москве стал неотложным. По его словам, на сегодняшний день накоплена «критическая» масса проблем. Незадолго до этого российское посольство в Вашингтоне призвало США отказаться от антироссийской пропаганды и сосредоточиться на работе по европейской безопасности.