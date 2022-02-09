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Политика9 февраля 2022 11:03

МИД России призвал США не размещать на Украине противоракетные комплексы THAAD

Вашингтону не следует заводить ситцацию в тупик, отметилии в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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МИД России призвал США не размещать на Украине противоракетные комплексы THAAD

МИД России призвал США не размещать на Украине противоракетные комплексы THAAD

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия призывает Соединенные Штаты не делать глупостей и не размещать на Украине противоракетные комплексы THAAD, о которых просил на днях Киев, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

«Мы и сейчас призываем наших американских коллег не делать глупостей, вести себя осмотрительно и не пользоваться ситуацией для того, чтобы заводить ее дальше и дальше в тупик, из которого трудно будет найти выход», – сказал замглавы МИД РФ в ходе выступления на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

Как отметил Панкин, Москва будет использовать дипломатические методы в решении двусторонних вопросов, в то время как западные коллеги «видимо, позаботятся о других».

Как писал сайт kp.ru, ранее украинские власти обратились к Вашингтону с просьбой о размещении под Харьковом нескольких дивизионов противоракетных комплексов THAAD, которые предназначены для перехвата баллистических ракет средней и большой дальности, в том числе в верхних слоях атмосферы.

Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/online/news/4620193/