Грызлов заявил, что на Украине происходит "наихудший сценарий"

Борис Грызлов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нынешние события на Украине – это худший из всех возможных сценариев, заявил посол России в Белоруссии, полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов.

"То, что сейчас происходит - это наихудший сценарий, который может быть", - подчеркнул Грызлов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, Владимир Зеленский шел на президентские выборы, обещая украинцам мир, а в итоге при нем усилилась партия войны, которая в настоящее время пытается втянуть страну в боевые действия.

"Мы прикладываем все возможные дипломатические усилия, чтобы этого не случилось, чтобы не дать возможность Украине решать вопросы силовым методом", - подчеркнул Грызлов.

Как ранее писал сайт kp.ru, офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко заявил, что силовики Украины планируют использование авиации в случае наступления в Донбассе. Кроме этого, по его словам, силовики Украины ведут отработку наступательных действий в городских условиях.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий анонсировал начало поставок вооружения для Украины. По словам политика, первая партия будет доставлена в Киев уже на этой неделе.