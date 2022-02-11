Олег Сирота с супругой Пелагеей, 2017 г. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Сыровар Олег Сирота призвал не делать из его развода с Пелагеей «сенсацию для СМИ», отметив, что данный процесс проходит непросто для всех сторон.

Сирота заявил, что не собирается опровергать всякие «небылицы», которые появились в данной истории, а также «никогда не отказывался от своих обязательств, всегда их выполнял» и не собирается от них отказываться.

«Признателен всем, кто поддерживает нас в этой ситуации, и прошу отнестись с уважением и пониманием к моему решению не давать никаких комментариев по разводу. Не надо делать из нас «сенсацию для СМИ», - написал бизнесмен на своей странице Facebook.

Олег Сирота призвал не делать из его развода "сенсацию для СМИ"

Напомним, ранее жена бизнесмена сообщила, что муж оставил ее без средств к существованию, выразив надежду на исход суда по разделу имущества в её пользу. Как она заявила, они так и не смогли прийти к мирному решению. По ее словам, за время переговоров с адвокатами они пришли к общему знаменателю и договорились, однако позже ее муж передумал и отменил решение.