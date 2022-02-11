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Общество11 февраля 2022 12:33

Олег Сирота призвал не делать из его развода "сенсацию для СМИ"

Бизнесмен заявил, что бракоразводный процесс проходит непросто для всех сторон
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Олег Сирота с супругой Пелагеей, 2017 г. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Олег Сирота с супругой Пелагеей, 2017 г. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Сыровар Олег Сирота призвал не делать из его развода с Пелагеей «сенсацию для СМИ», отметив, что данный процесс проходит непросто для всех сторон.

Сирота заявил, что не собирается опровергать всякие «небылицы», которые появились в данной истории, а также «никогда не отказывался от своих обязательств, всегда их выполнял» и не собирается от них отказываться.

«Признателен всем, кто поддерживает нас в этой ситуации, и прошу отнестись с уважением и пониманием к моему решению не давать никаких комментариев по разводу. Не надо делать из нас «сенсацию для СМИ», - написал бизнесмен на своей странице Facebook.

Олег Сирота призвал не делать из его развода "сенсацию для СМИ"

Олег Сирота призвал не делать из его развода "сенсацию для СМИ"

Напомним, ранее жена бизнесмена сообщила, что муж оставил ее без средств к существованию, выразив надежду на исход суда по разделу имущества в её пользу. Как она заявила, они так и не смогли прийти к мирному решению. По ее словам, за время переговоров с адвокатами они пришли к общему знаменателю и договорились, однако позже ее муж передумал и отменил решение.