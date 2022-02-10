У меня не осталось ничего: Пелагея Сирота подписала брачный контракт и лишилась всего

Олег Сирота с супругой Пелагеей, 2017 г. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Не могу уснуть. Давно не было такого страха и беспокойства на душе. Для меня завтрашний день очень важен. Завтра заседание суда по разводу.

Не смотря на все усилия, Олег так и не пришёл к мирному соглашению со мной.

И хотя за время переговоров с адвокатами мы пришли к общему знаменателю и договорились, Олег в итоге передумал и отменил решение.

В итоге после 11 лет брака:

Я осталась с брачным контрактом на руках. Который Олег уговорил меня подписать сразу после рождения 4 ребёнка и пребывания нас в реанимации. По этому контракту у меня не осталось ничего. Ни сыроварни, ни бизнеса, ни машин. Ничего от слова совсем. Все принадлежит Олегу.

И наш единственный дом, который подарила мне бабушка, был заложен Олегом в ипотеку на Строительство коровника на много лет. И даже эту ипотеку, уходя из семьи он отказался закрыть. И в любой момент я могу оказаться просто на улице с детьми, если он по каким-то причинам перестанет выплачивать ее.

Никогда не думала, что окажусь в такой ситуации. Мне очень страшно.

И я очень надеюсь, что Олег всё-таки поступит по-человечески и по-честному.

И завтра из здания суда мы всё-таки выйдем если не друзьями, то хотя бы не врагами.

Держите за меня кулаки

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