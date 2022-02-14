Минздрав России оценил состояние Жириновского как стабильное

Владимир Жириновский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Состояние лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, госпитализированного еще в начале февраля с "омикроном", оценивается как стабильное. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения России, в понедельник, 14 февраля 2022 года.

"Врачи продолжают оказывать ему всю необходимую медицинскую помощь", - уточнили в ведомстве.

Как ранее писал сайт kp.ru, ЛДПР обратилась в правоохранительные органы с призывом найти и наказать лиц, которые распространяют слухи о смерти лидера либерал-демократов Владимира Жириновского.

Напомним, Владимир Жириновский принимает успокоительное. Как стало известно "Комсомольской правде", такое решение приняли врачи медучреждения, чтобы политик мог отвлечься от работы. Кроме того, в палате установили аппарат искусственной вентиляции легких на случай, если он вдруг может срочно потребоваться.