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Политика14 февраля 2022 9:07

Минздрав России оценил состояние Жириновского как стабильное

Политику оказывают всю необходимую медицинскую помощь
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (37)Комментарии (37)(37)
Владимир Жириновский

Владимир Жириновский

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Состояние лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, госпитализированного еще в начале февраля с "омикроном", оценивается как стабильное. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения России, в понедельник, 14 февраля 2022 года.

"Врачи продолжают оказывать ему всю необходимую медицинскую помощь", - уточнили в ведомстве.

Как ранее писал сайт kp.ru, ЛДПР обратилась в правоохранительные органы с призывом найти и наказать лиц, которые распространяют слухи о смерти лидера либерал-демократов Владимира Жириновского.

Напомним, Владимир Жириновский принимает успокоительное. Как стало известно "Комсомольской правде", такое решение приняли врачи медучреждения, чтобы политик мог отвлечься от работы. Кроме того, в палате установили аппарат искусственной вентиляции легких на случай, если он вдруг может срочно потребоваться.