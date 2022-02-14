Политолог Лазарев: Байден готов отдать Украину, чтобы Россия не объединилась с Китаем

Александр Лазарев Фото: Кадр видео

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден готов "отдать" Украину России, чтоб не допустить союза русских с Китаем, заявил в эфире телеканала "НАШ" украинский политолог Александр Лазарев.

По его словам, американца изначально воплощали стратегию Збигнева Бжезинского для сдерживания России как континентальной державы, но в 2018 году поняли, что главной угрозой уже является КНР.

"Американцы идут на уступки Российской Федерации для того, чтобы она не слилась с Китаем. Они готовы отдать Украину и хотят отказаться от нее, - выразил мнение Лазарев. - Байден неоднократно говорил: "Мы за вас воевать не будем никогда".

По его словам, именно это стало причиной того, что сейчас Киев старается уйти под протекторат Великобритании.

Как ранее писал сайт kp.ru, обозреватель британской газеты The Guardian Саймон Тисдолл выразил мнение, что истинной целью атак Соединенных Штатов Америки на Россию является Китай.

Вашингтон опасается, что именно Пекин может изменить миропорядок не в пользу США и поэтому нагнетает обстановку вокруг Украины, уверен специалист. Он отметил, что американские власти боятся союза России и Китая.