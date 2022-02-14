Премьер Японии обсудил с США возможные санкции в отношении России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 14 февраля, премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил в ходе встречи с руководством правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), что координирует содержание возможных санкционных мер в отношении Москвы с представителями США, а также основных европейских государств. Такое заявление сделал генеральный секретарь ЛДП Тосимицу Мотэги.

«На случай введения санкций в отношении РФ ведется обсуждение их конкретного содержания с представителями США и основных государств Европы», - привел слова главы японского лидера генсек партии, которого цитирует агентство Kyodo.

Как сообщается со ссылкой на правительственные источники, в качестве возможных санкций в отношении Москвы японское правительство изучает ограничение экспорта и заморозки активов. Согласно данным издания, Токио «рассматривают различные сценарии на случай разных вариантов нападения Вооруженных сил РФ [на Украину]».

Напомним, в Евросоюзе и США долгое время говорят о подготовке санкционных мер на случай «агрессии» в отношении Украины. При этом в Кремле ни раз говорили о том, что Москва не планирует ни на кого нападать, а перемещение российских войск происходит на территории России, что является суверенным делом государства.