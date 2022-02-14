В Кремле не слышали заявлений об угрозе жизням Жириновского и Зюганова

Песков пожелал скорейшего выздоровления Жириновскому и Зюганову Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле не слышали сообщений врачей или Министерства здравоохранения о том, что жизни и здоровью лидеров партий ЛДПР и КПРФ Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова что-то угрожает. Такое заявление в понедельник, 14 февраля, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не вызывает ли опасений здоровье лидеров крупнейших политических партий.

«Мы не слышали с вами каких-то заявлений врачей или представителей Минздрава о том, что что-то угрожает их жизни и здоровью. Врачи делают свою работу, наши врачи делают ее превосходно, тьфу-тьфу. Мы все вместе желаем здоровья и Жириновскому, и Зюганову», - заявил пресс-секретарь главы государства, отметив, что в Кремле знают о госпитализации политиков, а также пожелав им «скорейшего возвращения в строй».

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Минздрав оценил состояние Жириновского как стабильное. Сообщалось, что политику, который попал в больницу с осложнениями из-за коронавируса, оказывают всю необходимую медицинскую помощь.