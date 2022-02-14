Компания TDM ELECTRIC анонсировала инвестиционную программу на 2 млрд рублей

В течение двух лет компания TDM ELECTRIC, крупнейший в России производитель и поставщик под собственной торговой маркой электро-, светотехнической и кабельно-проводниковой продукции для дома, офиса и предприятий, инвестирует более 2 млрд рублей в современное оборудование. Об этом сообщил в Москве на пресс-конференции в отеле «Националь» учредитель и генеральный директор компании TDM ELECTRIC Вадим Морозов.

Таким образом, компания подтверждает свое участие в реализации политики импортозамещения, активно поддерживаемой в России на государственном уровне и являющейся одним из самых мощных факторов развития отечественной экономики.

Сейчас компания активно развивает производство на территории РФ. В 2019 году был приобретен Рыбинский электромонтажный завод (РЭМЗ) – это дало возможность TDM ЕLECTRIC стать торгово-производственной компанией полного цикла.

«В 2021 году оборот компании составил 13 млрд 460 млн рублей, мы выросли на 19,5%. В 2021 году было продано 229 млн. единиц продукции TDM ELECTRIC. Мы работаем на территории РФ и СНГ, - рассказал Вадим Морозов. - Доля экспорта составляет 12%. Действует более 3 тысяч офисов продаж. В течение этого года мы запустим вторую очередь производства в Рыбинске, а в следующем году - завод в Свердловской области. Уже по итогам этого года доля продукции, производимой нами в России, превысит 50%».

В рамках крупных вложений компании будет как расширяться существующее производство, так и создаваться новые площадки, пояснил Вадим Морозов: «Программы будут идти по 2 направлениям. Первое – увеличение и масштабирование существующего производства. Сейчас мощности рыбинского завода позволяют перерабатывать 500 тонн меди в месяц. Мы увеличиваем свои продажи. Сейчас заказаны новые линии, которые начнут поступать уже с апреля текущего года. К сентябрю мы сможем увеличить объем производства кабельнопроводниковой продукции до 1000 тонн в месяц, то есть в два раза. Мы также планируем создание новых производств, это поможет снизить цены и увеличить наши производственные возможности».