Путин одобрил проект МИД РФ с ответами по гарантиям безопасности Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин концептуально одобрил проект Министерства иностранных дел РФ с ответами по гарантиям безопасности. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент концептуально проект, который был представлен Лавровым, одобрил», - приводит РИА Новости слова представителя Кремля, который уточнил, что на данный момент российские дипломаты «работают над финализацией текста, который будет впоследствии отправлен адресатам».

Напомним, сегодня, 14 февраля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи заявил, что реакция Москвы на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована и занимает десять страниц. Глава российского внешнеполитического ведомства также сообщил, что Россия внимательно изучила ответы Штатов и Североатлантического альянса, а на ключевые предложения Вашингтон дал отрицательный ответ.