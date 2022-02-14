Генерал Оглоблин приговорен к 4,5 годам колонии за хищение 1,6 млрд рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский гарнизонный военный суд приговорил к 4,5 года колонии строгого режима бывшего начальника 1-го управления Главного управления связи (ГУС) Министерства обороны РФ, генерал-майора Александра Оглоблина, которого обвиняют в хищении 1,6 млрд рублей. Кроме того, подсудимому придется выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

«Оглоблин дискредитировал звание офицера высшего состава. Назначить Оглоблину наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима», - приводит РИА Новости постановлении судьи Вадима Корчагина.

По данным следствия, с декабря 2013 года по март 2018 года генерал принимал участие в систематических хищениях, общая сумма которых составила 1 млрд 618 млн рублей. Как уточняется, махинации проходили через завышения расходов при выполнении АО «Воентелеком» госконтрактов с военным ведомством по поставкам спецтехники.

Оглоблина задержали 16 апреля 2018 года и отправили в СИЗО, где он провел год. В ходе расследования у генерала нашли недвижимость и большую сумму денег. Как сообщалось, генерал являлся фактическим владельцем двух апартаментов в Сочи, стоимость которых составляла 22 млн рублей.