Зеленский пообещал Шольцу проект закона об особом статусе Донбасса для обсуждения в минском формате

Олаф Шольц рассказал, что Зеленский пообещал представить для обсуждения в минском формате законопроект об особом статусе Донбасса. Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал ему, что в ближайшее время предоставит для обсуждения в минском формате ряд законопроектов, в том числе проект закона об особом статусе Донбасса. Об этом Шольц сказал в понедельник 14 февраля во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским после встречи в Киеве.

Кроме законопроекта об особом статусе Донбасса, Зеленский также предложил предоставить для обсуждения в контактной группе по Украине проекты законов о конституционной реформе и избирательном праве.

"Президент Украины в наших переговорах меня вновь заверил, что законопроекты по особому статусу, по конституционной реформе, по избирательному праву будут представлены для их обсуждения в минском формате", - цитирует канцлера Шольца РИА Новости.

Также Олаф Шольц заявил, что Германия "на стороне Украины" и отметил, что ни одна другая страна за последнее время не оказывала Украине такой серьезной финансовой поддержки. Подробности здесь на kp.ru.