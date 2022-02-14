Шольц заявил Зеленскому, что Германия находится на стороне Украины Фото: REUTERS

Берлин решительно стоит на стороне Киева. Такое заявление в понедельник, 14 декабря, сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, отметив, что Германия уже оказала Украине помощь на 2 млрд евро и готова продолжать такую поддержку.

«Ни одна страна в мире не поддерживала Украину за последние восемь лет так сильно финансово. Таким образом мы сделали украинскую экономику более устойчивой и независимой от иностранного влияния. И я могу заверить вас с том, что мы будем продолжать эту поддержку», - заявил глава немецкого правительства на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским лидером.

Немецкий канцлер также объявил о выделении кредита Украине объемом 150 млн евро.

«Я рад, что могу сегодня объявить о быстрой выплате 150 млн евро из текущего несвязанного финансового кредита, и могу объявить новый несвязанный финансовый кредит», - заявил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия готова дорого заплатить за безопасность Украины. Однако, в Минобороны ФРГ отметили, что политика по поставкам оружия неизменна, указав на то, что ранее немецкие власти четко сообщили, что летальное оружие незалежной не поставляется, но Германия передаст Украине мобильный госпиталь.