МВД России предлагает запретить поднадзорным использовать Интернет Фото: REUTERS

Министерство внутренних дел России изучает вопрос по введению запрета на использование интернета для поднадзорных лиц. Такое заявление в понедельник, 14 февраля, сделала представитель ведомства Лариса Плотникова.

«Министерство приступило к проработке вопроса введения обязательных дополнительных ограничений для поднадзорных лиц, например, установление запрета на использование сети Интернет», - сказала представитель министерства, выступая в Государственной думе.

Плотникова уже сообщала, что ведомство прорабатывает законодательные инициативы для совершенствования административного надзора. Так МВД РФ собирается использовать системы распознавания лиц для контроля за поднадзорными и их розыска.

Напомним, в конце января текущего года вице-спикер Государственной Думы Анна Кузнецова сообщила о необходимости полного запрета доступа в сеть лицам, совершившим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В частности, как отметила тогда вице-спикер, такое ограничение должно коснуться педофилов, которые находятся под административным надзором.