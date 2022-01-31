В Госдуме предложили запретить педофилам под надзором доступ в интернет

Кузнецова ранее призывала вести контроль за приближением педофилов к детским учреждениям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вице-спикер Государственной Думы Анна Кузнецова в понедельник, 30 января заявила о необходимости полного запрета доступа в сеть лицам, совершившим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В частности, данное ограничение должно коснуться педофилов, которые находятся под административным надзором.

"Мы предлагаем также ограничишь доступ к интернет-ресурсам. Просто запретить выходить в интернет, потому что многие преступления совершаются там", - рассказала Кузнецова в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее вице-спикер ГД уже предлагала лишить вышедших на свободу педофилов доступа к интернету, также она предлагала ввести за ними пожизненный административный надзор. Кроме того, Кузнецова ранее призывала вести контроль за приближением педофилов к детским учреждениям.

Напомним, kp.ru писал, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов ранее судимых за изнасилование несовершеннолетних, а также для тех, кто впервые совершил насилие в отношении двух и более детей.