Зеленский призвал выехавших за границу депутатов в течение суток вернуться на Украину

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной рады, которые выехали за границу, в течение суток вернуться на Украину.

«Лично хотел бы попросить, чтобы в течение 24 часов … чтоб они (депутаты – ред.) все-таки вернулись в государство… считаю, что они должны вернуться, иначе нам надо всем как государству, как руководству делать серьезные выводы», - заявил украинский лидер.

Зеленский не стал уточнять, депутаты каких партий покинули Украину, однако заявил, что власть, в том числе парламент, должна своим примером подавать сигналы гражданам к единству.

Как писал сайт kp.ru, Зеленский также сообщил, что его семья находится на Украине, и на сегодняшний день не собирается покидать страну.

Напомним, накануне несколько стран заявили об эвакуации сотрудников своих посольств из Украины или о том, что рассматривают такую возможность, а также призвали своих граждан покинуть страну. Кроме того, республику спешно покидают ведущие бизнесмены и депутаты Верховной рады.