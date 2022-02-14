Депутат Милонов оценил назначение ЛГБТ-активиста Сэма Бринтона помощником президента Джо Байдена

Депутат Милонов мечтает, чтобы армию США возглавил трансгендер Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов оценил назначение ЛГБТ-активиста Сэма Бринтона помощником президента Америки Джо Байдена по утилизации ядерных отходов.

"Я очень рад, но понимаю, что это, хоть и отходы, но ядерные. Неправильное обращение с ними может привести к глобальной экологической катастрофе", - рассказал он.

Парламентарий также поделился своими пожеланиями по поводу следующих кадровых назначений в американском истеблишменте.

"Я бы хотел, чтобы еще армия США была возглавлена трансгендером. Тогда, наверное, вопрос с неадекватной военной политикой будет закрыт окончательно", - резюмировал Милонов в беседе с ФАН.

Напомним, квир-активист и "ядерный нерд" Сэм Бринтон был назначен помощником президента США по утилизации ядерных отходов. По его словам, на должность его назначили, поскольку он подходит по уровню образования и опыту в деятельности по утилизации ядерных отходов, рассказывают "Известия".

Ранее Милонов сказал "КП", что направит предложение в думский комитет по этике. Он просит лишать депутатского мандата людей, которых заметят в стриптиз-клубе.