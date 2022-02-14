Британский премьер Джонсон призвал все страны участвовать в диалоге с Россией, чтобы не допустить конфликта на Украине

Борис Джонсон призвал все страны к диалогу с Россией, чтобы не допустить конфликта на Украине. Фото: REUTERS

Руководитель британского правительства Борис Джонсон заявил о необходимости для всех стран вести диалог с Россией для предотвращения конфликта на Украине. Об этом в понедельник 14 февраля Джонсон написал в Twitter.

По мнению британского премьера, ситуация вокруг Украины сравнима с нахождением на краю пропасти, но еще не является безнадежной.

«Мы находимся на краю пропасти, но у президента Путина еще есть время сделать шаг назад от ее края», - написал Джонсон.

Британский премьер призвал не допустить ошибок, которые могут иметь катастрофические последствия.

«Мы призываем всех принимать участие в диалоге и обращаемся к российскому правительству с призывом не допустить ошибки, которая имела бы катастрофические последствия для России», - заявил Борис Джонсон.

Ранее в Госдепе США сообщили о готовности к новым встречам с российскими дипломатами. Подробности здесь на kp.ru.