Британский премьер Джонсон призвал все страны участвовать в диалоге с Россией, чтобы не допустить конфликта на Украине

Борис Джонсон призвал все страны к диалогу с Россией, чтобы не допустить конфликта на Украине.
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Руководитель британского правительства Борис Джонсон заявил о необходимости для всех стран вести диалог с Россией для предотвращения конфликта на Украине. Об этом в понедельник 14 февраля Джонсон написал в Twitter.
По мнению британского премьера, ситуация вокруг Украины сравнима с нахождением на краю пропасти, но еще не является безнадежной.
«Мы находимся на краю пропасти, но у президента Путина еще есть время сделать шаг назад от ее края», - написал Джонсон.
Британский премьер призвал не допустить ошибок, которые могут иметь катастрофические последствия.
«Мы призываем всех принимать участие в диалоге и обращаемся к российскому правительству с призывом не допустить ошибки, которая имела бы катастрофические последствия для России», - заявил Борис Джонсон.
Ранее в Госдепе США сообщили о готовности к новым встречам с российскими дипломатами. Подробности здесь на kp.ru.