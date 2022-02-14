Песков объяснил, почему встреча Путина и Лаврова прошла за 6-метровым столов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь главы государства объяснил, почему встреча Владимира Путина и министра иностранных дел прошла за шестиметровым столом.

Ранее президент встретился с главой российского внешнеполитического ведомства. На переговорах обсуждались различные темы, касающиеся ситуации на международной арене. Но основное внимание россиян было все же приковано к необычному формату встречи. Владимир Путин и Сергей Лавров сидели за шестиметровым столом, напротив друг друга.

Это было связано с эпидемиологическими мерами, отмечают в Кремле.

- Обычная практика рабочих встреч, которые быстро организуются. Около шести метров расстояние. Естественно, дистанция связана с ковидными мерами предосторожности. К сожалению, это сейчас обычная практика, — пояснил Life пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дистанция сохранялась не только на встречах с главой МИД Сергеем Лавровым, но и министром обороны Сергеем Шойгу.

- Это связано с ковидными ограничениями и мерами предосторожности. Никоим образом такая дистанция не мешает работе. Состоялись полноценные обсуждения и доклады главе государства, - цитирует слова Пескова "Известия".