«Получили две маленькие бумажки»: Лавров доложил Путину об ответе НАТО по гарантиям безопасности России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

14 февраля Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Обсуждали, как идут наши переговоры с НАТО. Для беседы в Кремле выбрали еще один длинный стол - не такой парадный, как во время визита Макрона, более деловой. Главное, безопасность соблюли: президента и главу МИД разделяло не меньше пяти метров полированного дерева.

Российский глава напомнил, что дипломаты должны были изучить западный ответ на наши "озабоченности бесконечным и очень опасным расширением НАТО на восток».

- Мне бы хотелось послушать ваш анализ, - начал разговор Путин.

- Мы получили две маленькие бумажки — одну от чиновника Столтенберга (генсек НАТО — Ред.), вторую от чиновника Борреля (председатель Европарламента — Ред.), в которых сказано: не волнуйтесь, надо продолжить диалог, главное обеспечьте деэскалацию. Я считаю, это пренебрежение ключевой нормой: ни одна организация не может считать себя главной на пространстве ОБСЕ, - заявил Лавров.

Владимир Путин и Сергей Лавров во время встречи в Кремле. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Руководитель МИД рассказал, что ответ Запада можно разделить на две части. Первая касается трех наших главных требований: не размещать около России наступательное оружие, не принимать Украину в НАТО и вернуть инфраструктуру военного блока к состоянию 1997 года.

- По этим вопросам ответ отрицательный. Сказано, что превыше всего, право государства выбирать союзы. Мы напоминаем американцам, что это право не безусловно. Право выбирать союзы ограничено его же обязательством не укреплять свою безопасность за счет безопасности другого государства, - заявил Лавров.

Министр добавил, что вторая часть ответа Запада более конкретная. Вашингтон готов обсуждать ограничения для ракет средней и малой дальности, меры по снижению военных рисков.

Главное из рассказала Лаврова: Европа и США реально готовы идти на переговоры.

- Наша инициатива по евробезопасности встряхнула западных коллег, - заметил министр.

- Есть шанс договориться с нашими партнерами по ключевым вопросам или это попытка втянуть нас в бесконечный переговорный процесс? - уточнил президент.

– Будучи главой МИД, я должен сказать, что шансы есть всегда. Наши возможности далеко не исчерпаны, я бы предложил их продолжать и наращивать, - ответил Лавров, добавив, что уже есть проект ответа на 10 страницах.